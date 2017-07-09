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Бьорк: в тренировочном лагере «Бостона» особое внимание будет крайним форвардам

9 июля 2017, воскресенье. 16:46. Хоккей

Нападающий Андерс Бьорк, недавно подписавший контракт новичка с «Бостон Брюинз», рассказал о своих ожиданиях от тренировочного лагеря.

«Генеральный менеджер Дон Суини сказал, что в тренировочном лагере я получу отличную возможность показать себя, поскольку крайним форвардам будет оказано больше внимания. Попытаюсь использовать лагерь, чтобы стать сильнее и улучшить слабые места, поскольку моя мечта — стать игроком Национальной хоккейной лиги. Это захватывающий вызов», — приводит слова Бьорка официальный сайт «Бостона».

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Источник: Официальный сайт "Бостон Брюинз" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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