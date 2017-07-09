Савченко: в «Барысе» всё здорово, сборы будут замечательные

Защитник астанинского «Барыса» Роман Савченко прокомментировал начало предсезонных сборов казахстанской команды.



«Мы вышли из отпуска. Сегодня провели первое собрание. Познакомились с новыми ребятами — с иностранцами и молодёжью. Провели первую тренировку. Так что всё здорово. Я думаю, сборы будут замечательные. Вперёд! За „Барыс“!» — приводит слова Савченко официальный сайт «Барыса».



В сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата КХЛ команда из Астаны заняла пятое место в Восточной конференции. «Барсы» прошли один раунд плей-офф, в межсезонье Евгений Корешков сменил Эдуарда Занковца на посту главного тренера.

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