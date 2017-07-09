Бейли: я прошёл пять лагерей «Баффало», в этот период сменилось четыре тренера

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джастин Бейли поделился впечатлениями от начала работы в тренировочном лагере команды.



«Это мой пятый тренировочный лагерь. За это время у клуба было четыре главных тренера и три генеральных менеджера.



В каждом лагере для тебя главная надежда — выйти и произвести отличное впечатление, показать, чему ты научился за прошедшее лето. Тем более когда на тебя смотрит новый тренерский штаб и оценивает тебя с позиции совсем иного мышления», — приводит слова нападающего Buffalo News.

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