Пионк: мой стиль подходит «Рейнджерс», Виньо любит быстрый хоккей

Молодой защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Нил Пионк перед началом тренировочного лагеря клуба рассказал о желании попасть в основной состав клуба.



«В тренировочном лагере всё возможно, но моя задача — попасть в состав команды. Мне кажется, что мой стиль подходит „Рейнджерс“. Я знаю, что тренер Ален Виньо предпочитает быстрый хоккей», — приводит слова Пионка официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«У Пионка есть потенциал игры в большинстве. У него здорово работает голова. Он способен делать диагональные передачи, которые заставляют тебя думать: „Господи, что же он сде… Постойте, как он его увидел?“ У него есть этот талант», — прокомментировал игру Пионка директор клуба по развитию Горди Кларк.

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