Нельсон: когда я работал в «Эдмонтоне», защита была слабым местом состава

Экс-главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Нельсон поделился воспоминаниями о работе с «нефтяниками».



«Нравится ли мне играть с высоким риском, агрессивно? Люди говорили мне, что я не смогу применять рискованные тактики в НХЛ, но я сумел сделать это. Игрокам нравится играть активно, у них отличные ноги. Моя стратегия скорее заключается в постоянном нагнетании темпа. Когда я был в Эдмонтоне, наш набор защитников был слабее, чем у других команд. Я пытался увеличить обороты и перехватить шайбу вместо откатывания в оборону», — цитирует тренера The Athletic.

Макдэвид стал как Ковальчук. MVP сезона подписал контракт на $ 100 млн Ещё совсем недавно всего четыре хоккеиста могли похвастать «соточкой» миллионов в кармане. Лидер «Ойлерз» стремительно ворвался в этот клуб.