Дэй: в тренировочном лагере нечего делать, если ты не выкладываешься на 100%

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Шон Дэй поделился ожиданиями перед тренировочным лагерем клуба.



«Здесь нечего делать, если ты не готов выкладываться на 100%. Мое мировоззрение изменилось. Я хочу работать и играть в хоккей на профессиональном уровне.Я не знаю о планах конкурентов, но у меня есть необходимые габариты, техника, скорость и психология. Мне надо быть просто уверенным в себе и играть. Если я все буду делать правильно, то все получится», — цитирует игрока официальный сайт лиги.



19-летний хоккеист был выбран «рейнджерами» на драфте НХЛ 2016 года в третьем раунде под общим 81-м номером. В настоящее время он выступает в OHL, набрав 31 (14+17) очко в 57 матчах за «Миссисогу» и «Виндзор».



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