«Баффало» назначил Янковски директором по скаутингу новичков

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» произвёл изменения в своём отделе скаутов. Директором по скаутингу новичков «Сэйбрз» стал Райан Янковски, информирует NBC Sports. Также стало известно о том, что помогать Янковски будет Джефф Крисп.



Ранее Янковский работал в канадской федерации хоккея, где отвечал за оценку молодых хоккеистов. Также специалист трудился в «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Калгари Флэймз» на различных должностях, в том числе в качестве помощника генерального менеджера «островитян».

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