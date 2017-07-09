Заседание арбитража у Нидеррайтера состоится 3 августа, у Гранлунда — 4-го

Заседания арбитражного суда по контрактам нападающих «Миннесоты Уайлд» Нино Нидеррайтера и Микаэля Гранлунда пройдут 3 и 4 августа соответственно, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо.



В сезоне-2016/17 Нидеррайтер набрал 57 (25+32) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В пяти матчах плей-офф на его счету один голевой пас.



Гранлунд в прошедшем регулярном чемпионате записал на свой счёт 69 (26+43) результативных баллов при показателе полезности "+23" и 12 минутах штрафа.

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