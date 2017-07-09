Путин вместе с Дацюком посетил комплекс, названный в честь форварда СКА

Президент России Владимир Путин посетил спортивный комплекс «Дацюк-Арена» в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт президента страны.



В экскурсии по комплексу главу государства сопровождал директор Олег Черепанов и российский хоккеист Павел Дацюк, в честь которого был назван комплекс. Главе государства рассказали об истории строительства объекта, а также о том, какие занятия здесь проводятся. Президент России также посмотрел несколько хоккейных площадок, предназначенных для тренировок как маленьких детей, так и опытных юниоров.



Владимир Путин поинтересовался мнением Павла Дацюка по поводу нового проекта: «Нравится?» — спросил президент. На что Дацюк неуверенно сказал, что вроде неплохо. «Хороший проект», — заметил Путин на выходе из «Дацюк-Арены»



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