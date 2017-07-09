Генменеджер «Вашингтона»: у Смита-Пелли есть потенциал, он может быть полезен

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал подписание контракта с нападающим Деванте Смит-Пелли. C 25-летним хоккеистом заключено одностороннее соглашение на один сезон.



«Я полагаю, у Смита-Пелли есть определённый потенциал. Возможно, именно созданные в команде условия играют определенную роль, и могут изменить игру хоккеиста. Мы будем работать с ним, чтобы посмотреть, чем он сможет помочь. Мы хотим создать игрока, который будет нам полезен», — приводит слова Маклеллана NBC Sports.



Вашингтонское похмелье. «Столичные» перестали быть фаворитом НХЛ? «Вашингтон» потерял пятерых игроков, никак не усилившись на рынке. Как это скажется на шансах Овечкина и Ко приблизиться к Кубку Стэнли?