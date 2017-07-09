Лааксонен: когда меня выбрали на драфте, сразу побежал к маме

Защитник Оскари Лааксонен рассказал о своих впечатлениях после того, как его в третьем раунде драфта выбрал «Баффало Сэйбрз».



«Сразу после того как меня выбрали, я подумал: «Боже мой». Я побежал к маме, для меня это был особый момент. Сейчас одна из главных задач — увеличить мышечную массу, мой размер и сила сейчас явно недостаточны.



Я не был уверен в том, что меня выберут на драфте. Впрочем, я знаю свой уровень и не сомневался, что мне кто-то предоставит шанс", — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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