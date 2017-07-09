Ковальчук: едем в Питер ещё на год!

Нападающий СКА Илья Ковальчук в своём «инстаграме» прокомментировал подписание нового контракта с петербургским клубом. Новое соглашение рассчитано на год.



«Едем в Питер ещё на год», — написал хоккеист.



Ковальчук впервые появился в составе СКА в сезоне-2012/13, по итогам которого стал бронзовым призёром чемпионата России и обладателем кубка Континента. С сезона-2013/14 выступал за петербургский клуб на постоянной основе, в составе команды стал двукратным обладателем кубка Гагарина, чемпионом России и серебряным призёом чемпионата страны, четыре раза принимал участие в Матче звёзд КХЛ, в 2015 году был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Лучший бомбардир СКА в КХЛ. За 299 игр в составе «армейцев» набрал 297 (124+173) очков.



Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

СКА объявил о подписании нового контракта с Ковальчуком