Патрик: если нужно, сыграю и на фланге, мечтаю попасть в состав

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Нолан Патрик, выбранный клубом под общим 2-м номером драфта-2017, признался, что не будет возражать против перевода на фланг атаки.

«За всю жизнь я только один период провёл на фланге, но если меня туда переведут, не буду возражать. Я не буду жаловаться, если попаду в состав. Думаю, что справлюсь. Я буду доволен всем, что мне предложат.



Каждый мальчишка хочет играть в НХЛ, я мечтал об этом с детства. Я не так часто ставлю перед собой задачи, но три года назад я решил, что должен попасть в НХЛ в год драфта. Этого я и добиваюсь», — цитирует игрока официальный сайт лиги.