Ковальчук: на решение о продлении контракта со СКА повлияла ситуация с ОИ

Нападающий ХК СКА Илья Ковальчук прокомментировал подписание нового контракта с командой.



«Одним из ключевых факторов стали грядущие Олимпийские игры. Так случилось, что в этом году на них попадут только игроки, представляющие европейские чемпионаты и КХЛ. Конечно, особенно важно было остаться в СКА, потому что за время своего выступления в КХЛ я играл только здесь, с огромной теплотой отношусь и к клубу, и к болельщикам.



В этом году перед командой будет стоять серьёзная задача защитить титул чемпиона, это всегда непросто, поэтому ответственность в этом году выше. Сезон олимпийский, и каждому, кто хочет представлять свою страну на этих играх, необходимо будет демонстрировать лучшую игру, доказывать своё право надеть свитер сборной. Я не исключение, это ещё один новый вызов для меня, и я готов его принять», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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