Кларк: некоторым игрокам нужно просто пойти в колледж, чтобы вырасти

Директор «Нью-Йорк Рейнджерс» по игрокам Горди Кларк поделился мнением об игре молодого защитника Нила Пионка.



«Не взяли Пионка годом ранее из-за роста? Есть ребята, которым просто надо пойти в колледж, чтобы вырасти. У него есть потенциал игры в большинстве. У Пионка здорово работает голова. Он способен делать диагональные передачи, которые заставляют тебя думать: „Господи, что же он сде… Постойте, как он его увидел?“ У него есть этот талант», — приводит слова Кларка официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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