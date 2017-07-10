Светлов: возвращение Анисина может стать громким, рассмотреть Артюхина и Жердева

Олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов поделился мнением о формировании московского «Динамо.

Куда бежит «Динамо». Кокарев и Фёдоров в «Салавате», Робинсон – в ЦСКА Московское «Динамо» рискует потерять большинство ключевых игроков перед стартом сезона-2017/18. Дальнейшая судьба клуба неясна.

«Формирование команды пока идёт со скрипом. Радует, что клуб не пропустит сезон КХЛ. Также очень вовремя победы в сезоне ВХЛ добилось «Динамо» из Балашихи, некоторые хоккеисты которого созрели для выступлений в КХЛ. Отмена сбора в Пинске? Ничего удивительного нет. Когда у команды нет ясности с составом, нет никакого смысла ехать в другой город и даже в другую страну.

Работа по формированию команды только началась. Одна-две пятёрки открыты. Есть ясность с, пожалуй, главной линией в любой команде — вратарской. Прошлый сезон получился в «Югре» у Шарыченкова, прогрессировал в Балашихе Бочаров. Очень важно, что вроде бы удаётся сохранить Еремёнко — символ чемпионского «Динамо». Поводов для паники не вижу. Есть ветераны во главе с Ерёменко и Никулиным, есть многочисленная молодёжь, но многое решает именно среднее возрастное звено. Задача — этих хоккеистов в сжатые сроки найти.

Артюхин, Анисин, Жердев? В России рынок квалифицированных хоккеистов, увы, очень скромный. Ветераны «Динамо» рассказывают, что Анисин взялся за ум, активно тренируется. Возвращение лучшего снайпера чемпионского «Динамо»-2012 может получиться громким. Если в Москву из «Барыса» действительно переберётся стержневой центр Бойд, то его связка с Анисиным, чем-то напоминающим Доуса, выглядит интересно. В случае с Артюхиным динамовская предыстория несколько иная. В своё время силовой форвард попортил бело-голубым немало крови, у болельщиков возникали вопросы — в частности по эпизоду с Яласваарой. Но в условиях нынешнего кадрового дефицита кандидатура Артюхина тоже должна быть рассмотрена. Те же слова готов сказать и про Жердева.

Участие в предсезонных турнирах и в контрольных матчах для «Динамо» в нынешнем состоянии жизненно необходимо. Тренировки — это одно, полноценные матчи — совсем другое. Только через игры тренерский штаб сможет по-настоящему подготовить команду», — цитирует Светлова Russia-Hockey.