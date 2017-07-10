Канадские хоккеисты «Барыса» учат казахский язык

Астанинский клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» представил видео, в котором североамериканские игроки команды учат казахский язык. Об этом клуб сообщает в своём «твиттере».

В сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата КХЛ команда из Астаны заняла пятое место в Восточной конференции. «Барсы» прошли один раунд плей-офф, в межсезонье Евгений Корешков сменил Эдуарда Занковца на посту главного тренера.

Также видео доступно на официальном канале астанинской команды Континентальной хоккейной лиги в YouTube.