«Баффало» не удаётся обменять Кейна, и, скорее всего, он останется в «Сэйбрз»

«Баффало Сэйбрз» около полугода пытается обменять нападающего Эвандера Кейна. Об этом информирует TSN.

Интерес к нападающему проявляли такие клубы Национальной хоккейной лиги, как «Анахайм Дакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Однако стороны так и не смогли договориться об обмене форварда. По всей видимости, канадский хоккеист так и останется в составе «Сэйбрз» на предстоящий сезон.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист набрал 43 (28+15) очка, что стало для него лучшим показателем с 2012 года.