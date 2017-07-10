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«Баффало» не удаётся обменять Кейна, и, скорее всего, он останется в «Сэйбрз»

10 июля 2017, понедельник. 09:45. Хоккей

«Баффало Сэйбрз» около полугода пытается обменять нападающего Эвандера Кейна. Об этом информирует TSN.

Интерес к нападающему проявляли такие клубы Национальной хоккейной лиги, как «Анахайм Дакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Однако стороны так и не смогли договориться об обмене форварда. По всей видимости, канадский хоккеист так и останется в составе «Сэйбрз» на предстоящий сезон.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист набрал 43 (28+15) очка, что стало для него лучшим показателем с 2012 года.

«Лос-Анджелес» рассматривает вариант обмена Кейна из «Баффало»
Источник: TSN Сообщить об ошибке
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Теги
Баффало Сэйбрз Эвандер Кейн
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10 июля 2017, понедельник
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