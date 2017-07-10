Хоккеисты московского «Динамо» вышли из отпуска. Видео о работе команды размещено в «Твиттере».



«Я за систему. Постараемся сыграть больше атаки. У нас есть наработки. Постараемся доставлять болельщикам удовольствие», — сказал главный тренер московской команды Владимир Воробьёв.



«Баснословные долги. Оказывается, это из года в год шло. Я не понимаю, как можно создать такую задолженность», — отметил форвард «Динамо» Алексей Терещенко.



«В любом случае нужно готовиться к сезону. Нужно выходить и показывать ту игру, которую от нас ждут. У нас очень хорошая оборона и в целом команда очень хорошая. Конечно, всё будет определяться результатом, но сейчас, на первый взгляд, всё хорошо», — заявил защитник бело-голубых Илья Никулин.



«Настроение рабочее, готовимся к сезону. Задачи, как обычно, самые высокие. Появились новые ребята. Общаемся, знакомимся», — сказал защитник Егор Зайцев.

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Также видео доступно в официальном «твиттере» московской команды.