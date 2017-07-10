Начался тренировочный лагерь «Магнитки»

Действующий вице-чемпион КХЛ магнитогорский «Металлург» в своём «твиттере» разместил видео о старте тренировочного лагеря команды. Предсезонная подготовка в Магнитогорске начинается со сборов перспективной молодёжи из МХЛ и ВХЛ. В усиленном режиме с хоккеистами работают ассистенты Ильи Воробьёва – Виктор Козлов и Сергей Звягин.

Тренировочный лагерь продлится пять дней. За это время опытные игроки подтянут физику, а молодым хоккеистам предстоит не только улучшить форму, но и усвоить тактический материал.

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Также видео доступно на официальном канале клуба в «YouTube».