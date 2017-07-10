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«Нефтехимик» отбыл на сбор, в Финляндии 2 контрольных матча

10 июля 2017, понедельник. 10:59. Хоккей

«Нефтехимик» определился с контрольными матчами: 18 июля с «Трактором» и 22 июля с ХК «Сочи». 10 июля нижнекамская команда отбыла на сбор в Финляндию. Данные контрольные матчи нижнекамская команда проведёт в Финляндии на сборе.

«Нефтехимик» обнародовал план предсезонной подготовки

На сборы команда отправилась в следующем составе:
Вратари:
Илья Ежов, Андрей Макаров, Георгий Анаркулов;

Защитники:
Дамир Шарипзянов, Михаил Чурляев, Александр Брынцев, Андрей Сергеев, Владислав Арбузов, Алексей Волгин, Камиль Фазылзянов, Олег Пиганович, Андрей Первышин, Дмитрий Огурцов;

Нападающие:
Богдан Якимов, Александр Торяник, Игорь Угольников, Ильдар Шиксатдаров, Рафаэль Бикмуллин, Павел Куликов, Тимур Хафизов, Павел Порядин, Евгений Соловьев, Никита Квартальнов, Александр Авцин, Данил Воеводин, Илья Аркалов, Марат Хайруллин, Денис Ляпустин, Павел Здунов.

Дэн Секстон, Жильбер Брюле, Чад Рау и Робин Ганзл сегодня присоединятся к команде в Иматре. Вечером у хоккеистов тренировка.

Также фото доступно в официальном «твиттере» нижнекамской команды Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Официальный сайт ХК "Нефтехимик" Сообщить об ошибке
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