Генменеджер «Далласа»: должны стать командой, постоянно выходящей в плей-офф

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл дал промежуточную оценку селекции команды. Команду также пополнили вратарь Бен Бишоп, защитник Марк Мето, форварды Мартин Ганзал и Александр Радулов.

«Теперь у него есть деньги на зубы». Канадская пресса – о переходе Радулова Густой русский акцент, незабываемая улыбка, «тасманская дьявольщина» и риск долгосрочного контракта. Всё это пишут об Александре Радулове.

«Бишоп хотел играть в команде, которая будет побеждать. Это показало всем в лиге, что к нам стоит идти, что у нас победный настрой. Это было хорошее межсезонье. Оно получилось загруженным. Нам нравится то, что мы сделали. Но впереди ещё много работы. Мы должны стать командой, которая постоянно выходит в плей-офф», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.