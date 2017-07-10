Хуснутдинов: в прошлом сезоне «Ак Барс» был близок к договорённости с Ландером

Директор ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс» Шамил Хуснутдинов прокомментировал переход шведского нападающего Антона Ландера в казанскую команду.

«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», Гавриков решился остаться в России и перешёл в СКА, а московское «Динамо» хотят «разграбить».

«Не секрет, что ещё в середине прошлого сезона мы были близки к договорённости с Ландером. Но тогда так получилось, что с клубом, в котором выступал Антон, у нас возникли некоторые проблемы. Очень рады, что он решил продолжить карьеру в нашей команде. Ландер — сильный центрфорвард. Надеемся, что его приобретение станет существенным вкладом в усиление атакующей мощи «Ак Барса», — цитирует функционера официальный сайт казанского клуба.