«Витязь» работает на сборе в Италии

Хоккеисты «Витязя» прилетели в Верону и оттуда на автобусе отправились в Брессаноне. Четвёртый год подряд команда начинает сборы именно в этом месте.



В день прилёта игроки провели первую тренировку. В 18:30 местного времени хоккеисты вышли на лёд. После занятия пробежали кросс 4 км. На этом первый тренировочный день сборов подошёл к концу.

За время сборов «Витязь» проведёт четыре матча: 27 июля с «Авангардом», 29 июля с магнитогорским «Металлургом» и со сборной Италии – 31 июля и 1 августа. 2 августа «Витязь» возвращается в Москву.

Также фото доступны в официальном «твиттере» команды.