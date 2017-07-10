Сушинский: Ковальчук может уехать и в следующем году, в НХЛ в паспорт не смотрят

Бывший нападающий сборной России и СКА Максим Сушинский прокомментировал продление контракта Ильи Ковальчука со СКА и возможный переход форварда в НХЛ.



«В силу того что почти всё первое звено у питерцев уехало, кого-то нужно было сохранять, чтобы и зритель не ушёл, и команда играла. Илья очень хорошо провёл прошлый сезон. Думаю, что и дальше будет так же. Наверняка Илья мечтает выиграть Олимпиаду, он будет доказывать, что готов поехать в сборную и помочь команде на Олимпийских играх.



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Отъезд Ковальчука в НХЛ? Это будет полностью его решение. Если Илью здесь всё устраивает, то он останется. Если же нет и будет хорошее предложение из НХЛ, то, конечно, уедет туда. Он будет свободным агентом и будет выбирать сам. Для нашей лиги, конечно, хорошо, чтобы он играл здесь, а не там, несмотря на то что за океаном играют лучшие игроки. Будет ли в НХЛ спрос на 35-летнего Ковальчука? В североамериканской лиге не смотрят в паспорт. В России смотрят, но не там. Первое, на что смотрят в НХЛ, – это на качество игры. Мне самому говорили в 28, что я ветеран, а закончил в 39. Всё зависит от человека. Если у него есть мотивация, есть силы играть, то зачем лезть к нему в паспорт?» — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.