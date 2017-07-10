Вестерлунд: Хартикайнен уже начал кататься, он восстанавливается

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал о состоянии защитника Филипа Ларсена и нападающего Теему Хартикайнена. Ларсен пропустил большую часть прошлого сезона в НХЛ, Хартикайнен не играл в плей-офф КХЛ. Уфимская команда КХЛ 10 июля вышла из отпуска.

«Думаю, Ларсен в порядке. Хартикайнен? В первую неделю сборов начнём постепенно. Он не занимается с командой, но уже катается. Мы посмотрим, но он на пути восстановления», — приводит слова тренера корреспондент «Чемпионата» Азамат Шавлуков.