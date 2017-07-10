Кожевников: СКА было важно сохранить Ковальчука, он – лидер команды

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что Илья Ковальчук проведёт предстоящий сезон в составе питерского СКА.

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«Для СКА было важно сохранить Ковальчука в своём составе. Он лидер команды, Илья провёл отличный сезон. Конечно, особую роль сыграла возможность поехать на Олимпиаду. Уедет он через год или нет, я не знаю – это ему решать, такие вопросы решаются в клубе. Всё будет зависеть от его игры в новом сезоне», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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