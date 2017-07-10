Защитник Даллмэн может покинуть «Барыс», его не устраивает предложение клуба

Защитник Кевин Даллмэн может покинуть «Барыс». Об этом информирует «Шайба.kz». Хоккеист и клуб не договорились о новом контракте.

Два дня назад «Барыс» сделал хоккеисту окончательное предложение, однако оно не устроило игрока. В прошлом сезоне 36-летний канадец провёл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 матчах плей-офф сделал 6 результативных передач.

Кевин Даллмэн играет в «Барысе» с 2008 года. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Он занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.