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Чупин: в «Ак Барсе» бюджет реально пилили, команду развалили приезжие ребята

10 июля 2017, понедельник. 15:06. Хоккей

Известный хоккеист Алексей Чупин вспомнил о положении дел в «Ак Барсе», когда он выступал за казанскую команду.

«Моисеев знал, как использовать старые принципы, тот ещё, тарасовский хоккей. Со временем понимаешь, что это было правильно. Либо ты это принимаешь и подчиняешься, либо не подчиняешься и уходишь. Единственное, в чём я с ним не согласен, — это с перестройкой чемпионского состава 1998 года. «Ак Барс» развалили приезжие ребята, которые просто хотели подзаработать, и команда сразу ушла в пике. У меня нет фактов, я же просто игроком был. Но думаю, ему просто навязали новичков. Тогда такие времена были — средства начинали выбивать под команду, началось зарабатывание денег.

Пилили бюджет реально. В этом мире ничего нового нет — всё уже придумано, что было много лет назад, то и сейчас. И поэтому пострадала команда, пострадали болельщики, пострадали все. Если бы была грамотная политика… Ведь могли сделать точечное усиление, не разваливая и чемпионскую команду. Добавили бы максимум пять человек, и мы бы тогда реально усилились. Нам больше и не надо было, мы ещё могли играть. А сейчас получается, что те ошибки до сих пор не проанализированы, и мы по сей день наблюдаем в «Ак Барсе» то же самое. Всё то же самое, ничего не меняется.

Почему ребят, которые много лет отыграли в «Ак Барсе», в Татарстане, куда-то отправляют и они потом играют и играют, причём не в середнячках ходят, а в лидерах, большую пользу приносят? Их алкоголиками потом называли, правильно? В прессе и везде поливали. Просто надо называть вещи своими именами, тогда, может быть, что-то в этом мире поменяется в лучшую сторону. А то получается, кто-то с кем-то договаривается, кто-то доносит до людей неправильную информацию. Соответственно, никто правды не знает, всё шито-крыто, и на этом всё заканчивается. Почему так происходит? Надо спросить у руководителей – почему они этим занимаются? Какая у вас цель, для чего вы это делаете?» — цитирует Чупина «Реальное время».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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