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Александр Кулаков остаётся в минском «Динамо»

10 июля 2017, понедельник. 15:45. Хоккей

Нападающий Александр Кулаков продолжит выступать за минское «Динамо». Об этом команда Континентальной хоккейной лиги сообщает на своём официальном сайте. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год и носит односторонний характер.

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Предстоящий сезон станет для Кулакова 14-м в составе клуба. Это новый рекорд. Предыдущее достижение принадлежало вратарю Владимиру Семёнову и защитнику Дмитрию Ерастову, которые отыграли в минском «Динамо» по 13 сезонов.

В рамках КХЛ в составе «Динамо-Минск» Кулаков провёл 361 матч, в которых забросил 49 шайб и отдал 64 голевые передачи.

Какие задачи будет решать минское «Динамо»? КХЛ стоит задуматься
Минское «Динамо» отказывается от легионеров, и становится непонятно, какие цели сможет и намерена решать команда в следующем сезоне.
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
10 июля 2017, понедельник
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