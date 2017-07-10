Кольцов: у «Динамо» Мн потери в легионерской составляющей

Тренер минского «Динамо» Константин Кольцов поделился впечатлениями от старта работы в команде. Специалист вошёл в штаб недавно возглавившего белорусскую команду Горди Дуайера.

«Тренерской работы я не боюсь. Опыт у меня большой: я видел, как тренеры работают и в НХЛ, и в российской Суперлиге, и в КХЛ. Воочию наблюдал работу таких мастеров, как Рик Кехо, Зинетула Билялетдинов, Сергей Михалёв, Алексей Кудашов. Поэтому смотрю вперёд с уверенностью. Если бы по окончании карьеры игрока мне поступило какое-то предложение, даже из детско-юношеской школы, может быть, я его принял бы. Но, если честно, тогда ни одного звонка из клубов или школ не было. Поэтому на тот момент принял решение уйти в немного иную сферу деятельности, а сейчас, видимо, пришло время вернуться.



Задачи поставлены самые серьёзные. Легко со мной ребятам не будет. Потому что я буду требовать, как требовали в своё время с меня. Спуску никому не будет. Могу пообещать, что всё будет справедливо. Дуайер мне уже сказал: «Добро пожаловать на тёмную сторону хоккея». Лично знаком с ним раньше не был. Первое впечатление от знакомства самое положительное. Вызывает уважение то, что на уровень КХЛ он как тренер поднялся, начав с юношеского хоккея. И довольно успешно руководил «Медвешчаком», особенно в первый год, потому что во второй были серьёзные потери. Но и в самой сложной ситуации эта команда боролась со всеми, не опускала рук и была опасным соперником. Он уже провёл собрание с тренерским штабом «Динамо». Могу сказать, что он очень хорошо подготовлен и является профессионалом с большой буквы. Будем ему помогать.

Ребята показали, что могут играть хорошо. Но надо добавлять. Понятно, что есть потери в легионерской составляющей, однако я смотрю вперёд. Я видел достаточно много игр с участием молодых ребят, которые радуют. Почему бы им не предоставить шанс доказать свою состоятельность? Я могу много чего им дать. Поэтому – только вперёд», — цитирует тренера официальный сайт белорусской команды.