Касутин подписал контракт с «Кузней» на один год

Новокузнецкий «Металлург» объявил о заключении контракта с голкипером Иваном Касутиным. Об этом информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги. Соглашение между игроком и командой рассчитано на один сезон.



Касутин начинал сезон-2016/17 в «Торпедо», но в конце ноября нижегородский клуб расторг с ним контракт. За «Нефтехимик» голкипер провёл всего одну встречу, выйдя на лёд в декабре в матче с питерским СКА. Также хоккеист выступал на уровне КХЛ за «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», «Витязь», СКА и «Ладу».



«Кузню» исключили из числа участников КХЛ, команда будет выступать в ВХЛ. За девять сезонов в КХЛ новокузнецкая команда ни разу не попала в плей-офф.

Вратарь Касутин перейдёт в новокузнецкий «Металлург»