Новокузнецкий «Металлург» подписал 9 игроков

Новокузнецкий «Металлург» заключил двухлетние контракты с вратарями Иваном Старостиным и Андреем Литвиновым, защитниками Иваном Гуляевым, Эдуардом Михайловым и Кириллом Щукиным, нападающими Денисом Дюрягиным, Алексеем Басковым и Максимом Вешуткиным. С нападающим Ильёй Мусиным контракт подписан на один сезон. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Команда из Новокузнецка в сезоне-2017/18 будет выступать в Высшей хоккейной лиге. «Кузню» исключили из Континентальной хоккейной лиги после того, как лига подготовила рейтинг клубов. За девять лет в КХЛ команда ни разу не попала в плей-офф.