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Новокузнецкий «Металлург» подписал 9 игроков

10 июля 2017, понедельник. 16:53. Хоккей

Новокузнецкий «Металлург» заключил двухлетние контракты с вратарями Иваном Старостиным и Андреем Литвиновым, защитниками Иваном Гуляевым, Эдуардом Михайловым и Кириллом Щукиным, нападающими Денисом Дюрягиным, Алексеем Басковым и Максимом Вешуткиным. С нападающим Ильёй Мусиным контракт подписан на один сезон. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Команда из Новокузнецка в сезоне-2017/18 будет выступать в Высшей хоккейной лиге. «Кузню» исключили из Континентальной хоккейной лиги после того, как лига подготовила рейтинг клубов. За девять лет в КХЛ команда ни разу не попала в плей-офф.

Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Новокузнецк) Сообщить об ошибке
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