Кожевников: новички ЦСКА могут поехать на ОИ и вернуться в НХЛ в другом статусе

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о селекции ЦСКА и возвращении Любимова, Нестерова и Григоренко в Россию.



«Селекция ЦСКА одна из лучших в лиге, если брать на перспективу – молодёжь одна из лучших. Возвращение Григоренко, Любимова, Нестерова в первую очередь полезно для них. Они очень перспективные хоккеисты, но заиграть на том уровне, который от них требовался, у них не получилось. Есть шансы попасть на Олимпийские игры, для них это возможность заявить о себе и вернуться в НХЛ с другим статусом. Учитывая, что энхаэловцы не едут, это отличная возможность поехать на Олимпиаду.



Ларс Юханссон — хороший вратарь, надо исходить, что хорошая конкуренция – это хорошие вратари, а кто из них сильнейший — покажет игра. Юханссон своим опытом может помочь Илье раскрыть свой потенциал. Касательно возвращения Задорова в Россию сказать сложно. Он ещё совсем молодой игрок, очень много будет зависеть от тренера, от команды, поэтому этот сезон Никита может провести на другом уровне и проявить себя», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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