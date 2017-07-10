«Арзиона» планирует использовать Раанту в качестве основного голкипера

Генеральный менеджер «Аризона Койотс» Джон Чайка сообщил, что Антти Раанта, которого обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс», будет выполнять в команде роль основного голкипера.



«Мы приобрели Антти, чтобы он стал нашим голкипером номер «1». Думаю, ему нужно предоставить возможность проявить себя и оказать поддержку. По результатам нашего анализа, он был первой кандидатурой, за которой мы следили в это межсезонье, и когда мы получили шанс подписать с ним контракт, то сделали это сразу же», — приводит слова Чайки официальный сайт «Аризоны».