Кошелев: все в «Авангарде» понимают, к чему мы идём в этом году

Казахстанский нападающий «Авангарда» Семён Кошелев, подписавший соглашение с омским клубом в начале мая этого года, рассказал о впечатлениях от нового коллектива и о своих целях и задачах на ближайшее будущее.



«Поначалу надо было просто вкатиться в темп. Набрали темп, теперь всё нормально. Как оцениваю команду? Хороший коллектив, дружный. Сейчас пока рабочая атмосфера. Все выкладываются, все готовятся. Все понимают, к чему мы идём в этом году. Личные цели? Быть в основном составе, приносить результат, забивать голы, приносить пользу команде и становиться лидером», — приводит слова Кошелева «Шайба».

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