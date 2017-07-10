Раанта: моя цель стать голкипером номер «1» в «Аризоне» и НХЛ

Голкипер «Аризона Койотс» Антти Раанта, который был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс», заявил, что будет сражаться за место в основе в будущем сезоне.



«Чтобы стать голкипером номер «1» в этой Лиге, нужно быть в топ-форме, и это сейчас является моей целью. Также нужно быть правильно настроенным психологически. Предстоит сыграть в большом количестве матчей, но нужно найти правильный путь, чтобы справляться со своими эмоциями и быть трудолюбивым. К счастью, я научился трудолюбию у Хенрика Лундквиста и надеюсь, что однажды смогу стать так же хорош, как он.



У меня была отличная возможность поработать рядом с Кори Кроуфордом в «Чикаго Блэкхоукс» и Хенриком Лундквистом в «Нью-Йорке», а также с прекрасными тренерами вратарей в этих командах. Для меня это было что-то вроде пути шаг за шагом. В прошлом году я почувствовал, что моя игра двигается в правильном направлении, а моя уверенность в себе постоянно росла. Казалось, я помогаю команде побеждать в каждом матче. Здесь будут другие вратари и будет битва за место в основе, но я чувствую, что иду в нужном направлении. Чувствую, могу сделать ещё один шаг вперёд и стать вратарём номер «1», — приводит слова Раанты официальный сайт «Аризоны».