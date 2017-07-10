Сергачёв: моя цель – стать быстрее и действовать на уровне НХЛ

Российский защитник Михаил Сергачёв рассказал, как он учился говорить по-английски, о первой тренировке в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», а также об ощущениях от перехода в новую команду из «Монреаль Канадиенс».



«У меня ушло три-четыре месяца, чтобы научиться говорить по-английски. Многие люди помогали мне. Я и сейчас хочу учиться. Люди думают, что я научился сам, но нет, мне помогали. У меня был отличный учитель английского. Я смотрел видео на Youtube, чтобы помогать себе.



Что касается тренировки, то всё прошло прекрасно. На льду тренеры обращают внимание на такие детали, о которых я и понятия не имел. Они заботятся о тебе. Хотят помочь. Хотят, чтобы ты скорее стал частью команды и добился успеха.



Переход в «Тампу»? Сначала я был немного расстроен, потому что на драфте меня выбрал «Монреаль Канадиенс». Он дал мне большой шанс, когда мне было 18 лет, всё шло хорошо, так что минут на 5-10 я расстроился, но затем всё было отлично. Я понял, что «Тампа» хочет больше, чем «Монреаль», чтобы я играл в НХЛ, добивался успеха и помогал их команде. Поэтому я люблю эту команду. Моя цель? Просто стать быстрее – быстрее думать и делать всё быстрее, на уровне НХЛ», — приводит слова Сергачёва официальный сайт «Тампа-Бэй».