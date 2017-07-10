Брэтуэйт назначен тренером голкиперов «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» объявил о подписании соглашения с Фредом Брэтуэйтом, который будет выполнять в команде роль наставника голкиперов, сообщает официальный сайт клуба.



«Опыт Фреда на почти всех уровнях хоккея делает его невероятным приобретением для нашей команды. У него была не только хорошая карьера в НХЛ, но он ещё и работал на уровне сборных в Канаде. Уверен, что он готов сделать следующий шаг, и мы с нетерпением ждём, когда он приступит к работе с нашими вратарями», — прокомментировал подписание контракта с Брэтуэйтом главный тренер Дуг Уэйт.



Последние три сезона Брэтуэйт сотрудничал с Канадской федерацией хоккея, работая тренером вратарей в сборной Канады U18, а до этого занимал ту же должность в сборной Канады U20.