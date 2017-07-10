Нападающий Куниц позавтракал с семьёй хлопьями из кубка Стэнли

Нападающий Крис Куниц позавтракал со своей семьёй кукурузными хлопьями из кубка Стэнли, который в прошлом сезоне завоевал вместе с «Питтсбург Пингвингз», одолев в финальной серии НХЛ «Нэшвилл Предаторз» 4-2.

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Затем Крис сделал фото вместе со своими детьми, которые держали над головой уменьшенные копии трофея.

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Это был четвёртый день в жизни Куница, который он провёл с трофеем Кубка Стэнли. До этого он ещё дважды завоевывал его с «Питтсбургом», а в 2007 году – в составе «Анахайм Дакс». В это межсезонье Крис подписал однолетний контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг».