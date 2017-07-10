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Лисовец: Рачковский разбил кулер с водой о стену – и это была не истерика

10 июля 2017, понедельник. 21:47. Хоккей

Защитник Евгений Лисовец, признанный Федерацией хоккея Беларуси лучшим игроком 2017 года, рассказал про эпизод в матче ЧМ со сборной Словении, когда бывший президент организации Игорь Рачковский разбил о стену кулер с водой.

«Правда ли то, что президент Федерации хоккея Беларуси Рачковский в первом перерыве игры со словенцами разбил о стену кулер с водой? Правда. Как и то, что он сделал то же самое и во втором перерыве. И это была не истерика — шеф пытался нас завести. И, несложно отследить по результату, у него получилось. Он, кстати, и в перерыве следующего матча с норвежцами заходил: «Хлопцы, ещё что-нибудь надо бросить?» — «Надо!» Уже не помню, что из обстановки пало очередной жертвой. Меня вот на голы прорвало — когда-то же должно было! А то даже на «челленджах» впервые во взрослой сборной отличился только этой весной — в апреле в Жлобине забросил немцам.

Известие об отставке Рачковского с поста президента федерации воспринял без восторга точно. С Игорем Анатольевичем приятно было иметь дело. Классный мужик, всем старался помогать, в том числе и мне лично в неприятной ситуации — в подробности вдаваться не буду. Как бы нас ни гнобили, ни критиковали, он всегда повторял: «Ребята, забейте и забудьте. Делайте то, что делаете, и никого не слушайте», — приводит слова Лисовца «Прессбол».

Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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10 июля 2017, понедельник
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