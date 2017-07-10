«Рейнджерс» назначили Раффа ассистентом главного тренера

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон объявил о подписании соглашения с Линди Раффом, который будет работать в клубе в должности ассистента главного тренера, сообщает официальный сайт «Рейнджерс».



57-летний Рафф на протяжении 19 сезонов работал в НХЛ в качестве главного тренера. При этом «Баффало Сэйбрз» Линди возглавлял 15 сезонов подряд, установив рекорд по продолжительности работы с одним клубом в НХЛ. Следующие четыре года Рафф занимал должность главного тренера в «Даллас Старз».