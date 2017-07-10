«Даллас» подписал с Факсой трёхлетний контракт на $ 6,6 млн

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил о переподписании контракта с чешским центрфорвардом Радеком Факсой. Новое соглашение рассчитано на три года, и по нему нападающий получит $ 6,6 млн, сообщает официальный сайт клуба.



23-летний Факса в прошлом сезоне принял участие в 80 матчах регулярного сезона НХЛ, в которых забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав 33 очка при показателе полезности «-6», а также отбыл 67 штрафных минут.



Всего на счету у Факсы 125 матчей в НХЛ, в которых он набрал 45 очков по системе «гол+пас» (59+86).

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