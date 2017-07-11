«Тампа» продлила контракт с Джонсоном

Нападающий Тайлер Джонсон подписал новый контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает пресс-служба команды.



Соглашение рассчитано на семь лет, на протяжении которых хоккеист будет получать по $ 5 млн за сезон.

Джонсон выступает за «Лайтнинг» с 2013 года. В прошлом сезоне американец провел 66 матчей, в которых набрал 64 (19+45) очка. Всего на его счету 308 игр в НХЛ и 300 (89+211) очков.

По итогам регулярного чемпионата Джонсон вместе с «Тампой» не сумел выйти в плей-офф, заняв десятое место в Восточной конференции.

Посмотреть фотографию можно в официальном аккаунте «Тампы» в «твиттере».