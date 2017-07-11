Рафф: моя цель — вернуться в НХЛ в качестве главного тренера

Новый ассистент главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Линди Рафф прокомментировал своё назначение на эту должность.

«Первое, что мне предстоит сделать — встретиться с Аленом Виньо, чтобы обсудить, как мы будем работать. Любой тренер может чему-то учиться у другого. Мы также можем учиться друг у друга. Это может стать хорошим опытом для нас обоих. Думаю, у меня есть что предложить, ведь я работаю тренером с 20 лет.

Моя цель — вернуться в качестве главного тренера, но в этом году я собираюсь воспользоваться возможностью поработать с другими великими тренерами. Это многое значит. Я 16 лет тренировал на Востоке, затем 4 года работал на Западе. Теперь я снова на Востоке, так что я видел разные системы и схемы. Вместе с «Далласом» на Западе мы были одной из лучших атакующих команд. Для этого мы проделали определённую работу. Думаю, те идеи, которые мы реализовывали в «Далласе», пригодятся и здесь», — приводит слова Раффа официальный сайт «Рейнджерс».

57-летний Рафф на протяжении 19 сезонов работал в НХЛ в качестве главного тренера. При этом «Баффало Сэйбрз» Линди возглавлял 15 сезонов подряд, установив рекорд по продолжительности работы с одним клубом в НХЛ. Следующие четыре года Рафф занимал должность главного тренера в «Даллас Старз».