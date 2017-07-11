Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рафф: моя цель — вернуться в НХЛ в качестве главного тренера

11 июля 2017, вторник. 05:24. Хоккей

Новый ассистент главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Линди Рафф прокомментировал своё назначение на эту должность.

«Первое, что мне предстоит сделать — встретиться с Аленом Виньо, чтобы обсудить, как мы будем работать. Любой тренер может чему-то учиться у другого. Мы также можем учиться друг у друга. Это может стать хорошим опытом для нас обоих. Думаю, у меня есть что предложить, ведь я работаю тренером с 20 лет.

Моя цель — вернуться в качестве главного тренера, но в этом году я собираюсь воспользоваться возможностью поработать с другими великими тренерами. Это многое значит. Я 16 лет тренировал на Востоке, затем 4 года работал на Западе. Теперь я снова на Востоке, так что я видел разные системы и схемы. Вместе с «Далласом» на Западе мы были одной из лучших атакующих команд. Для этого мы проделали определённую работу. Думаю, те идеи, которые мы реализовывали в «Далласе», пригодятся и здесь», — приводит слова Раффа официальный сайт «Рейнджерс».

57-летний Рафф на протяжении 19 сезонов работал в НХЛ в качестве главного тренера. При этом «Баффало Сэйбрз» Линди возглавлял 15 сезонов подряд, установив рекорд по продолжительности работы с одним клубом в НХЛ. Следующие четыре года Рафф занимал должность главного тренера в «Даллас Старз».

Источник: Официальный сайт "Нью-Йорк Рейнджерс" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс
Новости. Хоккей
11 июля 2017, вторник
05:24 Рафф: моя цель — вернуться в НХЛ в качестве главного тренера
03:26 «Тампа» продлила контракт с Джонсоном
00:37 «Миннесота» переподписала контракт с форвардом Гэбриелом
00:16 К. Грецки: «Эдмонтону» повезло, что мы заполучили Йокинена
10 июля 2017, понедельник
23:48 «Миннесота» подписала однолетний контракт с Михалеком
23:21 Тарджон назначен ассистентом главного тренера «Лос-Анджелеса»
22:39 «Даллас» подписал с Факсой трёхлетний контракт на $ 6,6 млн
22:15 «Рейнджерс» назначили Раффа ассистентом главного тренера
21:47 Лисовец: Рачковский разбил кулер с водой о стену – и это была не истерика
21:22 «Эдмонтон» подписал однолетний контракт с Овитю
21:05 Нападающий Куниц позавтракал с семьёй хлопьями из кубка Стэнли
20:19 «Магнитка» расторгла контракт с нападающим Казионовым
20:08 Брэтуэйт назначен тренером голкиперов «Айлендерс»
19:09 Сергачёв: моя цель – стать быстрее и действовать на уровне НХЛ
18:40 Раанта: моя цель стать голкипером номер «1» в «Аризоне» и НХЛ
17:36 Кошелев: все в «Авангарде» понимают, к чему мы идём в этом году
17:26 «Аризона» планирует использовать Раанту в качестве основного голкипера
17:00 Кожевников: новички ЦСКА могут поехать на ОИ и вернуться в НХЛ в другом статусе
16:53 Новокузнецкий «Металлург» подписал 9 игроков
16:42 Касутин подписал контракт с «Кузней» на один год
16:38 Кольцов: у «Динамо» Мн потери в легионерской составляющей
15:45 Александр Кулаков остаётся в минском «Динамо»
15:15 «Фрибур» планирует заменить вернувшегося в НХЛ вратаря Берра легионером
15:06 Чупин: в «Ак Барсе» бюджет реально пилили, команду развалили приезжие ребята
14:37 «Авангард» провёл свою первую ледовую тренировку в межсезонье
14:04 Защитник Даллмэн может покинуть «Барыс», его не устраивает предложение клуба
14:00 Вратарь «Барыса» Карлссон показал щитки и шлем
13:52 ЦСКА отбыл на сбор в Финляндию
13:49 Сергей Климович назначен спортивным директором «Сибири»
13:23 Кожевников: СКА было важно сохранить Ковальчука, он – лидер команды
13:20 Екабс Редлихс завершил карьеру игрока, он будет тренером
13:17 Кубалик: «Салават» был лучшим вариантом для меня, шанса поехать в НХЛ не было
12:56 Вестерлунд: Хартикайнен уже начал кататься, он восстанавливается
12:34 Сушинский: Ковальчук может уехать и в следующем году, в НХЛ в паспорт не смотрят
12:29 «Витязь» работает на сборе в Италии
12:19 Хуснутдинов: в прошлом сезоне «Ак Барс» был близок к договорённости с Ландером
12:17 Генменеджер «Далласа»: должны стать командой, постоянно выходящей в плей-офф
12:15 Ландер: у «Ак Барса» есть собственный стиль, что мне очень нравится
11:47 Антон Ландер официально стал игроком «Ак Барса», контракт рассчитан на 2 года
11:29 Тед Нолан может возглавить сборную Польши, федерация связывалась и с Захаркиным
11:09 Ковальчук: не вёл переговоров с «Нью-Джерси», со СКА договорились быстро
10:59 «Нефтехимик» отбыл на сбор, в Финляндии 2 контрольных матча
10:41 В Минске завершился детский тренировочный лагерь
10:15 «Куньлунь» объявил о переходе нападающего Людучина
10:12 Завершился кастинг для участия в реалити-шоу «Сибири»
Все новости RSS
Партнерский контент
Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?
Архив →
© championat.com, 2000–2017