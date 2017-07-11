Фимин: у Матвея Заседы есть шанс повторить путь Сергея Плотникова

Главный тренер «Амурских Тигров» Юрий Фимин рассказал о старте тренировочного лагеря.

Назначен тренерский штаб МХК «Амурские Тигры», главный тренер — Юрий Фимин

«Дни большого хоккея в Хабаровске продолжаются. Начали ещё в июне с молодёжного сбора при «Академии Фетисова», теперь полноценно заработали тренировочные лагеря «Амура» и «Амурских Тигров». Юбилей уже позади, сейчас всё внимание — «Тиграм». У нас на молодёжном сборе 37 игроков, 14 — на пробных контрактах. Пока мы точно не знаем наш календарь в регулярном чемпионате МХЛ, но слышали, что, как и «Амур», откроем сезон с выездной серии.

Президент «Амура» Александр Могильный уже прилетел в Хабаровск, так что, судя по всему, в ближайшее время он вместе с вице-президентом Александром Филиппенко озвучит клубам КХЛ и МХЛ все цели. На первых ролях в системе клуба сегодня находятся легенды хабаровского хоккея. Это очень правильно, когда люди, отдавшие Хабаровску многие и лучшие годы, востребованы в родном клубе. Такое уважение к истории региона обязательно даст результаты.

Прорыв Зуба ни для кого в Хабаровске не стал сюрпризом. У Артёма есть отличная школа, он грамотный и, самое главное, надежный защитник — и в хоккейном плане, и в человеческом. Есть хороший потенциал у 18-летнего форвард Матвея Заседы. Манёвренность, желание бороться, бросок — всё это его козыри. При безупречной работе у Матвея есть шанс повторить путь другого хабаровского крайнего форварда — Сергея Плотникова, который весной вместе с Зубом выиграл Кубок Гагарина и четыре последних года уезжает с медалями мирового первенства. В эти дни он работает, можно сказать, на два лагеря — и в молодёжном, и в основном. Видимо, ещё последуют приглашения в молодёжную сборную. Непростой момент. Знаю, что главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов даст Матвею шанс — а всё остальное уже будет зависеть от нашего юниора», — цитирует специалиста Russia-Hockey.