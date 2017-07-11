Даллмэн договорился с топ-клубом КХЛ, но ещё может остаться в «Барысе»

Защитник Кевин Даллмэн договорился о контракте с одним из топовых российских клубов Континентальной хоккейной лиги. Об этом информирует «Шайба.kz». Однако хоккеист может остаться в Астане в случае, если ему предложат прежнюю зарплату. Ранее появились сведения, что хоккеиста не устроило предложение клуба из Астаны, он ищет новую команду.

Защитник Даллмэн может покинуть «Барыс», его не устраивает предложение клуба

В прошлом сезоне 36-летний канадец провёл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 матчах плей-офф сделал 6 результативных передач. Кевин Даллмэн играет в «Барысе» с 2008 года. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Он занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.