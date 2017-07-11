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Ишматов: с уходом Зарипова у «Магнитки» могут наступить непростые времена

11 июля 2017, вторник. 09:30. Хоккей

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов, экс-главный тренер молодёжной сборной России, СКА и «Салавата Юлаева», прокомментировал возвращение форварда Даниса Зарипова из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс».

Зарипов: не секрет, что я хотел вернуться в «Ак Барс» с момента отъезда

«Думаю, для Зарипова это в первую очередь оптимальный шаг в бытовом плане. Он очень долго прожил в Казани, и город уже фактически стал для него родным, несмотря на то что Данис родился и вырос в Челябинске. Именно Казань стала для него хоккейной родиной. С этой точки зрения отдать оставшуюся часть карьеры «Ак Барсу» и остаться в нём не только в качестве хоккеиста, но и впоследствии на какой-нибудь серьёзной клубной должности — правильное решение. Здесь я имею в виду чисто человеческий фактор.

Очевидно, что у Билялетдинова есть люди, которых можно поставить в звено к Зарипову, чтобы в полной мере использовать его сильные стороны. Некорректно называть имена этих хоккеистов и навязывать их Зинэтуле Хайдаровичу, но очевидно, что Данису подойдут в партнёры игровики – люди, чьим основным качеством является комбинационная составляющая, а не силовая. Такие же гибкие в стилистическом плане, как, например, Мозякин.

С уходом Зарипова у «Магнитки» могут наступить непростые времена. У них и без того были серьёзные потери в обороне с отъездом в НХЛ Антипина и Береглазова, а также после расторжения контракта с Ли. Но я уверен, что их руководство в лице Величкина найдёт выход из ситуации — если не сейчас, то в перспективе», — цитирует Ишматова газета «Известия».

История одного бомбардира. Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс»
Четырёхкратный обладатель кубка Гагарина снова будет играть в клубе, который сделал его звездой.
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов
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