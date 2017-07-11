Защитник Готовец покинул минское «Динамо» и вернулся в АХЛ

Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец покинул минское «Динамо». 26-летний хоккеист решил вернуться в Американскую хоккейную лигу и подписал однолетний контракт с «Манитоба Мус».

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В сезоне-2016/17 хоккеист провёл за минскую команду 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 6 (1+5) очков при показателе полезности «+13». В плей-офф на счету игрока 5 матчей, 0 очков, показатель полезности «-2». Готовец выступал в Северной Америке большую часть своей профессиональной карьеры — в USHS, NCAA, ECHL и АХЛ.