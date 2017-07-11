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Разин: попасть на Олимпиаду Зарипов может, всё будет зависеть от его формы

11 июля 2017, вторник. 10:00. Хоккей

Известный хоккеист и тренер, экс-главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин прокомментировал возвращение форварда Даниса Зарипова из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс».

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«Было ощущение, что Данис уже давно хотел вернуться в Казань. Насколько я знаю, у него там бизнес и полно друзей. Не думаю, что это сыграло главную роль в его возвращении, но всё же стало существенным фактором. А в спортивном плане Зарипов провёл в «Ак Барсе» лучшие годы своей карьеры. Все понимают, что он подписал контракт на два года, после которых закончит карьеру игрока. Сделать это в клубе, которому ты отдал большую часть жизни, — отличный вариант.

Данис — универсальный игрок. Он ведь играл в «Магнитке» не только с Мозякиным и Яном Коваржем. Были ситуации, когда Воробьёв ставил его в другую тройку — Зарипов и там не затерялся. Он — забивной форвард. Несмотря на свой возраст, ему всё равно удаётся найти ту точку, где можно поймать отскок, принять решение в доли секунды и забросить шайбу. При этом это игрок, который не будет жаловаться, если его поставят не в «то звено» или на определённом этапе по тактическим соображениям не дадут много игрового времени. Бывают люди, которые, выиграв множество титулов и достигнув статуса, начинают высказывать недовольство, если им дают партнёров «не того уровня». Зарипов не из таких — у тренеров с ним не должно быть проблем. Он никогда не ставит себя выше наставника команды.

С учётом того как Зарипов играл в последнем плей-офф, попасть на Олимпиаду он может. Конечно, там скорости будут повыше, поэтому всё будет зависеть от формы Даниса. Лишь бы не замучили травмы, но отметать кандидатуру Зарипова я бы пока не стал. Кубок Гагарина нынешнего года это доказал. Данис там забил голов больше Евгения Дадонова, Вадима Шипачёва и Ильи Ковальчука.

Воробьёв пробовал наигрывать иные сочетания. В «Магнитке» Коварж является рабочей лошадкой, дополняющей интеллект Мозякина и Зарипова. Но я думаю, они способны сыграть и в иных сочетаниях», — отметил Разин.

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
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